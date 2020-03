La economía, sin embargo, ocupó un lugar central en el discurso de hoy. Y la parte medular del mismo giró, como se esperaba, en torno a la deuda. No dio detalles sobre la oferta que se conocerá “en las próximas semanas”, pero sí se ocupó de dejar en claro que el Gobierno busca una “solución ordenada”. Aunque no queda otra que leerlo entre líneas, el Presidente buscó dejar en claro que no evalúa como opción ir a un default total de la deuda. No dio mayores pistas –probablemente tampoco era la ocasión– sobre las características de la propuesta que buscará que la deuda se vuelva “sostenible”.