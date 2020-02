El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec​) informó que el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) se incrementó 5,7% en enero con respecto al mes anterior, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 3,6 por ciento. Con este incremento durante el primer mes de 2020 una familia tipo necesitó un ingreso no menor de los $40.373,01 para no quedar debajo de la línea de pobreza y de $16.478,78 para no ser indigentes.