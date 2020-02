“ El problema no eran las tasas, sino las relaciones de canje que implicaban una quita de capital” , dijo Juan Manuel Truppia de TPCG. “Las empresas vienen colocando a Badlar más 5 o 6 puntos. El gobierno emitiendo en Badlar más 1% no es una locura. Si ajustan una nueva propuesta con mejores relaciones de canje pueden refinanciar mucho más, y no es lo mismo emitir $ 100.000 millones que $ 10.000 millones”, agregó.