Pese a lo que explicó ayer Kicillof, Lacunza aclaró que la deuda no fue pagada con la emisión de la Provincia de la semana pasada de 9300 millones de pesos. El ex ministro no aclaró cómo habría sido, aunque se especula que podría haber surgido de un préstamo dentro del estado bonaerense o contra una futura asistencia del gobierno nacional.