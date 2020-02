Para Federico Furiase, de la consultora Eco Go y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, uno de los economistas que desde el principio insistió en que por no iba a haber default en la provincia de Buenos Aires, señaló que “era demasiado arriesgado que la provincia no pagara mientras se está negociando la deuda soberana y hay presión en la brecha cambiaria que termina primando en el riesgo del sistema. Esto es una buena señal tanto para la restructuración de la Nación como para moderar la suba de los dólares alternativos ante los vencimientos de depósitos en pesos y de las LELIQ del Banco Central. La recuperación del precio de los bonos en dólares permitirá bajar la brecha cambiaria”.