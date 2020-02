No obstante, remarcó: “Lamentamos compartir que a partir del 31 de agosto de 2020, TCL Communication ya no venderá dispositivos móviles con la marca Blackberry. TCL Communication no tiene más derechos para diseñar, fabricar o vender nuevos dispositivos móviles Blackberry, sin embargo, continuará brindando soporte para la cartera existente de dispositivos móviles, incluido el servicio al cliente y el servicio de garantía hasta el 31 de agosto de 2022, o hasta requerido por las leyes locales donde se compró el dispositivo móvil”.