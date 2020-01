A las 13 horas de Argentina se cumplía el plazo fijado por la Provincia de Buenos Aires para que los tenedores de un bono que venció a principios de semana comunicaran si aceptaban la propuesta de postergar hasta mayo el pago de USD 250 millones de capital. Después de una primera solicitud de consenso que la semana pasada no consiguió el aval de tenedores de al menos 75% del total de la emisión, el proceso se extendió hasta hoy. Al no haber hecho el desembolso en tiempo y forma, Buenos Aires tiene hasta el 5 de febrero para alcanzar un acuerdo que patee el vencimiento, pagar o caer en default . Hubo negociaciones hasta último momento con el fondo Fidelity y el Bank of America.