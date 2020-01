Ese primer decreto reglamentario estableció que para acceder al beneficio de reducción de la alícuota de Bienes Personales, el contribuyente tenía que ingresar esos fondos hasta el 31 de marzo y mantenerlos hasta el 31 de diciembre. Pero no aclaraba si ese dinero iba a poder ser invertido o no, lo cual generó una fuerte incertidumbre y hasta recomendaciones por parte de los tributaristas de no ingresar esos dólares al país.