Un dato que no pasó inadvertido entre los acreedores que asistieron al encuentro del Council of the Americas es que, pese a la moderación y al aplomo que viene mostrando el ministro Guzmán en sus escasas apariciones públicas, no ahorró críticas para el programa vigente. Y se distinguió de la administración anterior dando a entender que ese plan fallido fue elaborado por el Fondo y no por el gobierno argentino, como en su momento decían los funcionarios macristas.