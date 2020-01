“Guzmán debe ser el ministro que más conocimiento de macroeconomía tiene de los últimos diez años” , dijo a Infobae uno de los asistentes a la reunión del Council of the Americas, tras soltar algunos comentarios poco felices sobre los ministros del gobierno anterior. “Pero no es posible que no ofrezca ninguna proyección, que no haya precisiones sobre el plan de su gobierno”, explicó.