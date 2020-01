No son pocos los que piensan que Kicillof dio una señal que puede terminar en el pago del bono el lunes mismo si no junta la masa crítica que acepte la postergación del vencimiento. En principio el dinero para pagar esos bonos está y un default en la provincia de Buenos aires puede dañar la negociación de la deuda de los bonos del Tesoro argentino porque el mundo no es el de antes. Desde que apareció el coronavirus, hay aversión al riesgo. El dinero no se consigue fácil.