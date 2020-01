Las expectativas sobre el desenlace difieren. “La situación es bastante negativa, de lo contrario no habría motivo para una prórroga; no es un buen indicio, si no habrían aceptado de una” , dijo a Infobae Daniela Wechselblatt, de DW Global Investment. “Sería incómodo para el gobierno no llegar a acuerdo y el principal acreedor, Fidelity, inicialmente se había negado”, señaló a Infobae.