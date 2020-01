El gobernador les restó importancia a los dichos que señalaban que la oferta de la provincia era un cuatro de copas. “Lo quiero decir con calma y tranquilidad: venimos hablando con todos los bonistas que se presentan. La gran mayoría son extranjeros o trabajan en New York, no me ofendió ni me afectó, no está en el espíritu de lo que se está conversando ”, dijo.