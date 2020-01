Desde el sector aseguran que la casa central de la icónica marca deportiva, en Oregon, EEUU, no estaría del todo conforme con la rentabilidad de la marca en el país. “Pero no van a dejar de aprovechar los 7 millones de pares de zapatillas que venden por año. Para el consumidor las cosas no van a cambiar, pero la empresa como tal se está yendo ”, dijeron a este sitio fuentes de la industria del calzado.