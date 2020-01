El funcionario hizo un recorrido por varias radios y dijo que la cerealera “desde septiembre no paga un dólar”, y cuestionó que la empresa esgrima que el tipo de cambio la complicó pese a que “tuvo récord de ventas el año pasado”. Y agregó que “ no es común que el 20% de los créditos se den a una única empresa. Cuando llegamos tenía una situación crediticia 1, hoy tiene situación 4 y la empresa no ha presentado ningún plan de pago. A mí me preocupan los trabajadores de Vicentín, porque hay cinco mil empleados”, afirmó.