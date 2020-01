“Es una buena señal no seguir bajando la tasa para la reconstrucción de la curva de deuda en pesos que se necesita para hacer frente a los vencimientos y que eso no te genere más presión en la brecha cambiaria. Pero para eso no solamente necesitás el freno en la baja de tasas sino que hacen falta buenas noticias en torno a la negociación de deuda soberana en dólares y necesitás contener el riesgo de la provincia de Buenos Aires para seguir reconstruyendo la curva de deuda en pesos” , insistió Furiase.