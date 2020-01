- Me imagino que para las fintech sí. Creo que lo que es importante es que el Gobierno mantenga el control de los agregados monetarios. Y que haya una equiparación en lo que es el tratamiento fiscal de los fondos que están en fintechs no bancarios, de lo que son los fintechs de los bancos. En la medida que no hagan intermediación financiera, que es un tema que habrá que evaluar, que tengan el mismo tratamiento fiscal las operaciones que hacen las fintech que la que hacen los bancos, o sea que sean equivalentes. Las fintech van a seguir existiendo, de eso no me cabe ninguna duda. La pregunta es dónde van a estar los fondos y si se hacen las transferencias afuera o no del sector bancario.