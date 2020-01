“Yo no sé qué es lo que quiere Guzmán. Si es un académico un poco ingenuo o si quiere un premio Nobel. O sea, lo que él está diciendo es que quiere que ahorremos en pesos. Una cosa formidable, formidable. Es como pararse enfrente a una manada de toros y embestir. La Argentina después de ser supercampeón mundial de hiperinflaciones e inflaciones. ¿Quién va a ahorrar en pesos? Si así está el ministro de Economía, me parece que se desacostumbró en Estados Unidos. Usa una lógica preocupante: no sólo no entiende nada de economía, pedirle a los argentinos que ahorren en pesos con la historia que tienen, sino que además es la misma lógica que es como no permitir que veraneemos en playas con arena que no sea argentina, porque es el mismo argumento.”, agregó. "Lo mismo se podría aplicar para el ministro que estudió en EEUU y podríamos decir: ‘No podemos permitir que los argentinos estudien de contenidos que no se desarrollen en una universidad argentina’ ”, dijo.