El resto de las empresas del sector y las agencias de turismo están ahora expectantes por una nueva reglamentación que publicará AFIP y que aclarará los puntos que aun generan dudas. “ Se publicó un reglamentación que no aclaró. Siguen muchos grises. No se encuentra un criterio igual de su interpretación legal como impositiva. La decisión de cobrar el recargo, o no, y cómo es de cada compañía . Creo que si se cotiza en las agencias o paginas web locales, es muy probable que aún no lo estén cobrando”, señaló Felipe Baravalle, director Ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca). “Las empresas que venden en pesos no encuentran algo que diga claramente que lo deben aplicar. Salvo que vendan en su portal web del exterior”, agregó.