Mientras se negocia artículo por artículo, los senadores de la oposición están terminando de analizar la norma y surgió una nueva preocupación. Según explicó en off the record un legislador bonaerense a Infobae , l a discusión no sólo está en los topes fijados para los valores para los impuestos a los inmuebles urbanos y rurales, sino que ahora también existe la posibilidad de que eso se modifique durante el año.