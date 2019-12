El presidente Alberto Fernández alentó a que los argentinos terminen con “la práctica de ahorrar en dólares”. Pero no se trata de un acto de voluntarismo, sino que se requiere la reconstrucción de la confianza en las instituciones, no sólo de las finanzas públicas, sino también del cumplimiento y estabilidad de las normas, de modo de no quedar a merced del gobierno de turno.