Para algunos economistas consultados, tampoco deberían subir los precios si las empresas no tienen restricciones para pagar importaciones al dólar oficial. “ Mientras que no se trabe la posibilidad de que las firmas importen, no veo problemas. Obviamente, el sector que opera en negro sí, pero no es determinante en la formación de precios ”, aseguró a Infobae Rodrigo Alvarez, de Analytica.