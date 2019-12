- No lo sé, dijeron que iba a haber un plan integral. Todo esto nos deja perplejos. Y a esto se le suma que el viernes se procesó a integrantes de la Mesa de Enlace por lo sucedido hace once años. Todo es una situación por demás alarmante. El presidente hablaba de concensos y que quedaba atrás lo acontecido en 2008. Por otra parte que se haya determinado la doble indemnización para los despidos es una medida que atenta contra el empleo. Estamos al revés. Nuestras economías regionales están con un mercado recesivo interno, no hay una sola medida a favor y se suman impuestos. Ponen trabas a la exportación. Estamos no alentando a producir. El Estado está en busca de solucionar sus problemas y no tiene una mirada integral. En este marco no hay lugar para las retenciones. Le mandé un mensaje al ministro de Agroindustria diciéndole que no es manera de conducir un sector con tanto futuro como el sector agroindustrial.