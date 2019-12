Para Carlos Rodríguez, economista fundador del CEMA y doctorado en la Universidad de Chicago, cuestionó la idoneidad del ministro por su falta de experiencia para negociar deuda al tiempo que criticó el proyecto de ley de solidaridad y reactivación colectiva por considerar que la solidaridad es para el consumo y no para la producción. “Solidaridad productiva me suena francamente esotérico, pero no quiero ser opositor”, aclaró.