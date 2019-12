La noticia de los aranceles no solo impactó en las acciones de esos sectores, sino que contagió a los bonos porque el mensaje puede leerse que, como que se va Mauricio Macri, el que viene no gozará de los mismos privilegios hasta que no demuestre como negociará la deuda, en particular con el FMI. El presidente de los Estados Unidos comenzó a hacerle sentir el rigor a la región, bajo la excusa de que como habían devaluado sus monedas, podían soportar el gravamen del que se los excluyó en 2016.