Sin embargo, la semana pasada en Radio con Vos, el presidente electo le hizo un guiño al sector. “Está claro que el cielo es abierto y que todos pueden circular -filosóficamente hablando-. Lo que a mi me molesta es que algunos circulan para ir a los centros turísticos y otros para conectar Argentina. Si todos van a conectar a Argentina, que circulen los que quieran. Lo que no puedo decirle es que las empresas vayan a Córdoba, Bariloche, Neuquén, Calafate y a las Cataratas, y el resto lo tiene que hacer Aerolíneas...”, dijo. "A Aerolíneas le sacaron rutas que eran rentables. Todo es posible si competimos por igual, hay que repartir por igual. Yo no creo que las lows cost sean malas. Cuando fui a verlo al Papa, en un viaje que me salió de la noche a la mañana, fui en una low cost, en Norwegian. Una atención extraordinaria”, agregó. Ese vuelo, con el que Fernández viajó de Buenos Aires a Roma, vía Londres, seguiría vigente ya que lo opera Norwegian Reino Unido y no la filial local.