En el caso que en octubre las remuneraciones en promedio se incrementarán un 2% respecto a septiembre, la variación del Ripte respecto a 2018 sería del 39,94% con lo cual el mínimo no imponible pasaría a ser de $120.137. En tanto, si los salarios se incrementan un 3% mensual, la actualización de deducciones y escala rondaría el 41,31% con lo cual el mínimo no imponible pasaría a ser de $121.313. Para 2019 la actualización fue del 28,29% y el mínimo no imponible alcanzó los $85.849.