“Ahora, como herramienta de política me parece que le va a servir más al próximo gobierno maximizar la recaudación que aumentar el nivel de reservas vía compra de divisas. Porque, a diferencia del pasado, las reservas no te alcanzan para los pagos de deuda y claramente necesitás hacer una renegociación /reprofiling de la deuda. Dada la situación económica, las demandas sociales y lo inevitable de la renegociación de la deuda, me parece que les va a ser más útil tener ingresos disponibles para hacer policy que seguir aumentando las reservas per se”, agregó.