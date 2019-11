La noticia fue confirmada a Infobae por el titular del gremio de los petroleros, el senador Guillermo Pereyra, quien señaló que “aún no sabemos cuántos telegramas enviaron porque las empresas no nos informaron nada”. Sin embargo, estimó que “serían alrededor de 400. Pero la discusión no está en si son 400 o 600 porque nosotros no aceptamos ni un sólo despido", agregó.