“Es un tema que hay que hablarlo y no se puede dar por hecho. Así como pueden subir las retenciones, también sabemos que el campo es uno de los sectores que cuando se trata de emergencias, financiamiento, un seguro multirriesgo no se le dan las respuestas y siempre que se lo mira es para que pongan. Es una contradicción que ojalá que no suceda. A parte de ser contribuyentes, esperamos que encuentren el verdadero sentido, como en Europa o Brasil, de darle mejores condiciones para que traccionen y mejoren la economía argentina”, concluyó Achetoni.