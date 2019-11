Por ahora, no hay interlocutores del Frente de Todos habilitados para encarar la transición. El ministro de Producción, Dante Sica, no tuvo contactos, formales ni informales, con nadie. No obstante, desde su cartera están preparando un extenso informe con un balance de gestión –como el económico que presentaron el lunes la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda– para que reciba quien se haga cargo del área. Se lo presentará al presidente Mauricio Macri en los próximos días.