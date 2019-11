- Es complejo lo que viene. Las últimas reestructuraciones de deuda exitosas muestran que los países hicieron un ajuste del déficit primario de 3% del PBI y lo mantuvieron . No me parece que esté en el horizonte del equipo económico una reducción del déficit fiscal en el equivalente a 3% del PBI. Somos defaulteadores seriales, por eso no nos creen. Sería recomendable una reestructuración de la deuda pública que tenga el aval del Fondo Monetario; que tenga el sello de calidad del FMI. (No me preocupa la deuda con el FMI porque comienza a vencer en el último trimestre de 2021). Pero sí me gustaría reestructurar con Acuerdo con el Fondo, y dejar de lado iniciativas muy poco probables como una reestructuración a la uruguaya, porque si hiciéramos algo así, en poquito tiempo estaríamos pensando en una reestructuración. Eso hay que evitarlo. Pero sin duda que esa es la urgencia.