- A lo mejor, en un primer momento, aclaro que no voy a ser, ni quiero, ni pienso en ser el ministro organizador de la economía, pero me parece necesario un tipo de cambio dual al principio, para estabilizar el sector externo , con una cotización del dólar comercial indexado, tal vez no sólo a precios, sino con una mezcla de precios, salarios y con un rezago de un mes, por lo menos, para que no se retroalimente; y los salarios ya tiene siempre un poco de lag, pero no usar jamás, ni por casualidad, el atraso cambiario como instrumento para anclar la inflación; y un dólar financiero plenamente libre en busca de su nivel , pero que todos los argentinos sepan que pueden sacar sus dólares del colchón, depositarlos en el banco y sacarlo al tipo financiero. Y después empezar a trabajar en el flanco fiscal, el ancla será la reducción del déficit financiero de las finanzas públicas .