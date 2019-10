“La igualdad de género -precisan desde los organismos- no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para alcanzar un mundo pacífico, próspero y sostenible” . En su análisis, expresa que la igualdad de acceso al trabajo remunerado entre hombres y mujeres no es un propósito literal sino un ejercicio para bajar las tasas de exclusión laboral femenina como reflejo de preferencias genuinas y no imposiciones culturales, desigualdades de poder intrafamiliar, restricciones del mercado u otros factores limitantes.