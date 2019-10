Más allá de todo, los discursos desde las dos tribunas fueron sobrios, dialoguistas y no belicistas. Muchos son los que no lo quieren ver de esa manera pero el medidor demuestra que Cristina Fernández Fernández de Kirchner hizo un esfuerzo para dejar su agresividad en el rincón. Y Alberto Fernandez no atacó, sabiendo que sin la colaboración de Cambiemos en la administración de las reservas en el Banco Central parte del trabajo que viene estará perdido. El peronismo volvió a demostrar que más que un partido es una religión. Utiliza algo de misticismo para explicar la realidad .