Las historias detrás de la increíble muestra homenaje a los grandes hitos de la fotografía mundial

Anécdotas, viajes en tren y un par de zapatos dorados. La fotógrafa francesa Catherine Balet usó al argentino Ricardo Martínez Paz como modelo para su ambiciosa exposición. Se titula “Looking for the masters in Ricardo´s golden shoes” y puede visitarse en FoLa hasta el primero de marzo de 2020