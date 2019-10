El “libre” con contadas operaciones subió 75 centavos a $67,25. Casi no hay operaciones de dólar “puré” -comprar dólares en el banco para revenderlos en el mercado paralelo-. Los que compran el cupo de USD 10 mil mensuales no lo quieren vender, sino quedárselos porque saben que su precio va a aumentar y que los pesos que reciban no tienen destino porque al plazo fijo no vuelven. Esto explica que los depósitos en dólares hayan subido USD 52 millones a 20.962 millones. Los que tienen un plazo fijo lo transforman en dólares vía online y el banco se los deposita en sus cuentas en dólares incrementando la tenencia de manera temporal.