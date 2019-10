"El local está cerrado, no hay venta ni mercaderías. Existe una propuesta de 60% de la indemnización, pero todavía no se pagaron los meses de julio, agosto y septiembre, y ahora llega octubre”, señaló Víctor Paz, secretario general del Sindicado de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, al diario El Liberal. "Por el momento no hay ningún acuerdo. La empresa comunicó sobre la convocatoria de acreedores y que debemos manejarnos todos dentro de la convocatoria, incluido el pago a los trabajadores”, advirtió el representante gremial.