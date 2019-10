- Es una respuesta que puede dar más un político que yo. Lo que le puedo decir son dos cosas: primero que Alberto Fernández es una persona cuando estuvo en el gobierno, la política macroeconómica de la Argentina fue muy sólida, había superávits gemelos ; segundo conozco a varios de los economistas cercanos a él y me parecen que entienden bastante bien cuáles son los problemas, Matías Kulfas habló de la necesidad de impulsar las exportaciones. Por eso veo que hay una conciencia bastante clara. Pero siempre el peronismo cobija elementos muy heterogéneos, por eso siempre es muy difícil predecir para dónde van a ir. Le podría definir al gobierno de Carlos Menem como de ortodoxia económica; el de Néstor Kirchner de desarrollismo económico y el de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalismo popular económico. Son todos distintos. Ciertamente me imagino al interior de la coalición del Frente de Todos conviven esas tres visiones. Y permítame decirle que no existe Hugo Chávez con el petróleo a USD 30 el barril. Quiero decir, está en la imaginación de gente que piensa que no se puede ir a una economía expansiva, porque hay muchos problemas.