El segundo ítem plantea la cuestión salarial: “Mantener una política de remuneraciones para toda la escala jerárquica, desde soldado voluntario a general –y equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea–, acorde a los tiempos que se viven y que no difiera en menos de lo que perciben los miembros de las fuerzas de seguridad. Convendrá, asimismo, mantener una política salarial que, en el marco de la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar), avance progresivamente en la eliminación de los suplementos no remunerativos y no bonificables”.