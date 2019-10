Georgieva pareció anticiparse al escenario más probable cuando dejó entrever que de nada servirá la confrontación que viene ensayando Alberto Fernández para marcarle al FMI la cancha de una eventual renegociación. La “conversación”, avisó, será posible sólo si hay un plan serio. No fue una respuesta improvisada. Como observó un funcionario argentino, “todas las comunicaciones del Fondo atraviesan varios filtros antes de hacerse públicas”. En el organismo no habría caído bien que el candidato kirchnerista le cargara parte de la responsabilidad por la “catástrofe social” en el país. Desde Washington retrucan que el programa no es del Fondo sino que siempre fue del gobierno argentino.