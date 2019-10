Consensos. Lacunza aseguró que apoyó los consensos que fueron el eje del Coloquio. “Hay algunos que se están construyendo y otros pendientes. La democracia no resolvió los problemas de bienestar, pero no se buscan atajos. Hace 37 años no era tan obvio. La protección de los más vulnerables no se negocia, y eso viene de la década pasada. Un sistema financiero robusto, sólido y líquido, post 2001, es un amortiguador de la crisis y no un propagador. Se está construyendo el consenso que las estadísticas públicas digan la verdad y entender que el equilibrio fiscal es necesario para generar estabilidad”, detalló el ministro.