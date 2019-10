- Y la verdad es que el Fondo tiene cierta responsabilidad con el esquema que se diseñó en la Argentina, el cual el segundo era más consistente que el primero, en lo monetario y fiscal, pero tenía un sistema cambiario que era absurdo para la Argentina, como fue la banda de no intervención de 30%; y un exceso de optimismo sobre la capacidad de la política monetaria para bajar la inflación, pero no era consistente con la política. Lo he escuchado al presidente Macri decir, tras el acuerdo con el FMI “esto es una recesión de 5 meses”, pero nad ie le explicó lo que estaba firmando la Argentina: crecimiento cero de la cantidad de dinero; cero déficit fiscal, partiendo de un desequilibrio de más de 5% del PBI implicaba un ajuste fiscal muy violento. Y con la flexibilidad cambiaria que tenía, no era un programa para intentar ganar una elección .