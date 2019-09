En un mes atípico como fue agosto, no solo por las elecciones primarias con un resultado que sorprendió a las dos principales fuerzas políticas, sino también por el giro de los mercados, en particular en e l frente cambiario, con un primer tercio con una paridad estabilizada en $45, y las dos terceras partes restantes con valores cercanos a $60, el intercambio comercial argentino consolidó el superávit que recuperó en septiembre de 2018 y no abandonó desde entonces.