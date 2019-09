"Lamentablemente, los próximos meses no permitirán revertir la pérdida sino que la agravarán", proyectaron desde Ecolatina. Con todo, advirtieron que los bonos compensatorios son no remunerativos, por eso puede representar un ingreso adicional pero no tienen impacto en la estadística sobre el salario real. Así como la devolución de aportes patronales y del impuesto a las ganancias de agosto y septiembre.