"Si empezamos a tener previsibilidad, con solamente decir no vamos a tener saltos de dólar. No se puede vivir con una devaluación del 30% de cada año y ese nivel de inflación", indicó el titular de la UIA. "El problema de la Argentina es que hay una desconfianza atroz. No solo la gente de afuera, sino también los argentinos", sostuvo.