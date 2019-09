La primera regla es alcanzar el superávit fiscal y comercial; la segunda es acumular reservas; la tercera es el desendeudamiento; la cuarta un dólar competitivo y la quinta será bajar la inflación que, según anticipó, no espera que llegue a un dígito si no hasta el término del que sería su primer mandato. "Toda medida que tomemos no debe afectar estas reglas", suele repetir el candidato a presidente del Frente de Todos.