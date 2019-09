Por supuesto que este dilema de elegir entre Guatemala y Guatepeor no existiría si el mercado se calma en los próximos días. No hay sin embargo, indicio alguno de que esto pueda suceder. Alberto Fernández ya señaló que no explicitará su plan de Gobierno y tampoco dirá quiénes integrarán su Gabinete hasta no ser elegido. Por lo tanto, todo hace pensar que la incertidumbre se mantendrá en niveles tan elevados como los de estas tres semanas post PASO. Y todavía falta el doble de tiempo transcurrido para llegar al 27 de octubre. Una eternidad.