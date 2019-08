Después de algunas dudas, desde el Gobierno explicaron ayer que esta no es una habitual misión de seguimiento del préstamo stand by. La quinta revisión del acuerdo firmado con el país por USD 57.000 millones se realizará en otro momento, aunque aún no se sabe si será nuevamente en Buenos Aires o en Washington. Viajar a DC es una posibilidad que surgió ayer de fuentes oficiales.