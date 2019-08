Todo indicaba que sería la quinta revisión del acuerdo stand by con el país por USD 57.000 millones, pero no será así, confirmaron hoy fuentes oficiales. "Será una primera reunión de trabajo, un acercamiento. Vienen a conocer a Hernán y se van a reunir con la oposición", dicen en el Gobierno y no dan más detalle. Luego se definirá cuándo será el encuentro para analizar los números fiscales y aprobar o no el desembolso de septiembre de unos USD 5.400 millones, la última cuota "grande" del préstamo.